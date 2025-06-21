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ТАСС: суд Москвы арестовал еще одного организатора хищений у бойцов СВО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО еще одного обвиняемого в организации хищений у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

«Органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан и члена преступного ОПС. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, именуемого в преступном сообществе “Зелик”. Ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем)», — рассказал собеседник агентства.

Ранее по делу были арестованы два организатора преступной схемы — Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин. Им также предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ.

Всего по уголовному делу уже арестованы 24 человека, в числе которых полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 (кража), ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 УК РФ. По данным следствия, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв среди участников СВО. Один из них, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.