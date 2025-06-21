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Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину во время ссоры в Мытищах

Сотрудники полиции в Мытищах задержали мужчину 2001 года рождения, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью гражданина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть третьего отдела полиции межмуниципального управления МВД России “Мытищинское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 2005 года рождения. Полицейскими предварительно установлено, что в доме на Олимпийском проспекте между двумя мужчинами произошла ссора, после чего один из них нанес оппоненту ножевое ранение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). «Фигурант задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — добавили в ведомстве.