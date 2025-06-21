Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину во время ссоры в Мытищах

«В дежурную часть третьего отдела полиции межмуниципального управления МВД России “Мытищинское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 2005 года рождения. Полицейскими предварительно установлено, что в доме на Олимпийском проспекте между двумя мужчинами произошла ссора, после чего один из них нанес оппоненту ножевое ранение», — говорится в сообщении.