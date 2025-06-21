Власти Панамы объявили чрезвычайное положение в провинции Бокас-дель-Торо

Ответственность за вандализм и беспорядки в провинции Бокас-дель-Торо несут, по информации местной полиции, три скоординированные преступные группировки — Boys, Pachuco и Chuco. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах местные СМИ сообщили, что в нападениях на полицию, госучреждения и частную собственность участвовали около тысячи человек, а одной из целей погромщиков была тюрьма Гуабито, где содержатся их бывшие сообщники.