Reuters: американцы бегут с территории Ирана

Ранее США уже начали эвакуацию своих граждан из Израиля из-за обострения конфликта с Ираном, сопровождавшегося взаимными ракетными обстрелами и авиаударами. Посольство США в Израиле сообщало о специальных эвакуационных рейсах и призывало американцев регистрироваться в программе STEP для получения информации о вывозе. Решение об эвакуации было принято после сообщений о возможном прямом вмешательстве США в конфликт.