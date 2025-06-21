Reuters: американцы бегут с территории Ирана

Сотни граждан США покинули Иран.
Сотни граждан США покинули территорию Ирана наземным путем за последнюю неделю на фоне эскалации военного конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Сотни американских граждан покинули Иран наземным путем за последнюю неделю с момента начала воздушной войны между Исламской Республикой и Израилем. В то время как многие уехали без проблем, “многочисленные” граждане столкнулись с “задержками и притеснениями” при попытке покинуть страну», — сообщило агентство со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента.
Ранее США уже начали эвакуацию своих граждан из Израиля из-за обострения конфликта с Ираном, сопровождавшегося взаимными ракетными обстрелами и авиаударами. Посольство США в Израиле сообщало о специальных эвакуационных рейсах и призывало американцев регистрироваться в программе STEP для получения информации о вывозе. Решение об эвакуации было принято после сообщений о возможном прямом вмешательстве США в конфликт.