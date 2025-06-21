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В Красноярском крае ребенок перевел почти 3 млн рублей аферистам в страхе за семью

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Восьмиклассник из Ачинска (Красноярский край) стал жертвой обмана аферистов — мошенники, играя на страхе ребенка за семью, похитили сбережения его родителей в размере почти 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

Неизвестный через звонки в мессенджере требовал «подтвердить учетную запись», запугивая школьника именем директора школы и угрожая проблемами классному руководителю. Поддавшись давлению, мальчик сообщил злоумышленнику SMS-код. Позже восьмикласснику позвонила некая сотрудница «Госуслуг» и заявила о «краже данных родителей». Школьника перевели сначала на «сотрудника финансового контроля», а затем — якобы на правоохранителя, который заявил о «финансировании терроризма» от имени его родителей, пригрозив немедленным арестом.

«Чтобы избежать “ареста”, мошенники настояли на “дистанционном обыске” по видеосвязи. “Специалист” заставил подростка с камерой телефона обойти всю квартиру. В последующие дни мошенники через мессенджер потребовали “задекларировать” средства родителей. Спустя несколько дней под предлогом “вебинара” подросток забрал телефоны родителей. Под диктовку лжеспасителя школьник установил биометрический доступ на устройства и перевел все сбережения семьи на указанные реквизиты», — говорится в сообщении. 14-летний мальчик перевел аферистам 2,9 млн рублей.

Затем «специалист» указал подростку убежать из дома и спрятаться, что тот и сделал, продолжая переводы. Параллельно мошенники дистанционно оформили кредит и заставили перевести эти средства якобы для «погашения». Вернувшись домой, мальчик узнал правду: родители, обнаружив пропажу, вызвали правоохранителей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).