В Красноярском крае ребенок перевел почти 3 млн рублей аферистам в страхе за семью

Неизвестный через звонки в мессенджере требовал «подтвердить учетную запись», запугивая школьника именем директора школы и угрожая проблемами классному руководителю. Поддавшись давлению, мальчик сообщил злоумышленнику SMS-код. Позже восьмикласснику позвонила некая сотрудница «Госуслуг» и заявила о «краже данных родителей». Школьника перевели сначала на «сотрудника финансового контроля», а затем — якобы на правоохранителя, который заявил о «финансировании терроризма» от имени его родителей, пригрозив немедленным арестом.
«Чтобы избежать “ареста”, мошенники настояли на “дистанционном обыске” по видеосвязи. “Специалист” заставил подростка с камерой телефона обойти всю квартиру. В последующие дни мошенники через мессенджер потребовали “задекларировать” средства родителей. Спустя несколько дней под предлогом “вебинара” подросток забрал телефоны родителей. Под диктовку лжеспасителя школьник установил биометрический доступ на устройства и перевел все сбережения семьи на указанные реквизиты», — говорится в сообщении. 14-летний мальчик перевел аферистам 2,9 млн рублей.
Затем «специалист» указал подростку убежать из дома и спрятаться, что тот и сделал, продолжая переводы. Параллельно мошенники дистанционно оформили кредит и заставили перевести эти средства якобы для «погашения». Вернувшись домой, мальчик узнал правду: родители, обнаружив пропажу, вызвали правоохранителей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).