В Красноярском крае ребенок перевел почти 3 млн рублей аферистам в страхе за семью

Неизвестный через звонки в мессенджере требовал «подтвердить учетную запись», запугивая школьника именем директора школы и угрожая проблемами классному руководителю. Поддавшись давлению, мальчик сообщил злоумышленнику SMS-код. Позже восьмикласснику позвонила некая сотрудница «Госуслуг» и заявила о «краже данных родителей». Школьника перевели сначала на «сотрудника финансового контроля», а затем — якобы на правоохранителя, который заявил о «финансировании терроризма» от имени его родителей, пригрозив немедленным арестом.