Суд отправил в СИЗО еще одного организатора хищений у бойцов СВО

По версии следствия, полицейские помогали таксистам выявлять среди пассажиров участников спецоперации для последующих краж и мошеннических действий (ст. 158 и 159 УК РФ). Один из сотрудников правоохранительных органов, как утверждают следователи, преднамеренно отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел.