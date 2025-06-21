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Польскому театру пришлось спрятать украинский флаг из-за многочисленных угроз

В Кракове с фасада театра имени Юлиуша Словацкого убрали украинский флаг в связи с увеличением числа угроз. Об этом сообщил директор театра Кшиштоф Глуховский в своих соцсетях.

Флаг Украины переместили внутрь театра.

В Кракове с фасада театра имени Юлиуша Словацкого убрали украинский флаг в связи с увеличением числа угроз. Об этом сообщил директор театра Кшиштоф Глуховский в своих соцсетях.

«Делаю это с болью и стыдом, но ради безопасности персонала, их здоровья, жизни и потенциальной угрозы разрушения имущества, я не могу принять другое решение», — написал Глуховский, говоря о снятии украинского флага, в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Он добавил, что флаг был перемещен внутрь здания и стоит рядом с польским.

По словам представителя театра, вывешенный на фасаде с февраля 2022 года флаг служил символом солидарности с Украиной. Глуховский подчеркнул, что театр намерен и дальше оказывать поддержку украинской стороне.

Ранее в разных странах мира демонстрация национальных флагов становилась предметом общественного внимания и споров. Так, в июне 2025 года российский триколор был подсвечен на фасаде небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, где президент Украины Владимир Зеленский недавно приобрел квартиру.