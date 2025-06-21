Польскому театру пришлось спрятать украинский флаг из-за многочисленных угроз

«Делаю это с болью и стыдом, но ради безопасности персонала, их здоровья, жизни и потенциальной угрозы разрушения имущества, я не могу принять другое решение», — написал Глуховский, говоря о снятии украинского флага, в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Он добавил, что флаг был перемещен внутрь здания и стоит рядом с польским.