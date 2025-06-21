Ребенок получил сильный удар током в недавно открытом сквере в Шалкаре

Сквер, где все случилось, торжественно открыли всего месяц назад — ко Дню Победы. Известно, что на благоустройство территории было выделено порядка 9 млн тенге. Почему конструкция ударила током, в данное время выясняют эксперты. В акимате же считают, что школьник сам спровоцировал несчастный случай, забравшись на фонарный столб.