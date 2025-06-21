РИАН: дед Сырского участвовал в «репетиции» окружения немцев под Сталинградом

Отмечается, что благодаря его действиям советские войска смогли продолжить наступление. Указанные события происходили в ходе боев за Демянск в Новгородской области. С января 1942 года по февраль 1943 года здесь велись ожесточенные бои между 16-й армией вермахта и частями Северо-Западного фронта. В ходе операции в окружение попали шесть немецких дивизий общей численностью до 100 тысяч человек — это назвали «Демянским котлом».