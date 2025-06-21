Суд отправил в СИЗО участника хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Всего в рамках данного дела под арестом находятся 24 человека. Среди них есть и сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: кража, мошенничество и организация преступного сообщества. По версии следствия, полицейские содействовали водителям такси в поиске потенциальных жертв среди участников СВО, находящихся в Шереметьево. Впоследствии один из правоохранителей отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.