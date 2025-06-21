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Суд отправил в СИЗО участника хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Басманный районный суд Москвы постановил отправить в СИЗО Игоря Русина — еще одного фигуранта дела о хищениях денег в аэропорту Шереметьево у участников спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Суд заключил Русина под стражу по обвинению в организации преступного сообщества.

Басманный районный суд Москвы постановил отправить в СИЗО Игоря Русина — еще одного фигуранта дела о хищениях денег в аэропорту Шереметьево у участников спецоперации. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Органами предварительного расследования был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан и члена преступного ОПС. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, именуемого в преступном сообществе “Зелик”», — заявили источники для ТАСС.

Ранее по этому же делу арестовали предполагаемых организаторов преступной схемы — Дмитрия Боглаева и Алексея Кабочкина. Им инкриминируется нарушение той же статьи Уголовного кодекса РФ.

Всего в рамках данного дела под арестом находятся 24 человека. Среди них есть и сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: кража, мошенничество и организация преступного сообщества. По версии следствия, полицейские содействовали водителям такси в поиске потенциальных жертв среди участников СВО, находящихся в Шереметьево. Впоследствии один из правоохранителей отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.