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В Ташкенте нашли человека, выбросившего кошку из машины: всё, что ему грозит — штраф

Vaib.uz (Узбекистан. 21 июня). Помните недавнюю историю, когда в Ташкенте неизвестный выкинул кошку из окна автомобиля прямо на оживлённую трассу, а затем чуть не задавил бедное животное? Этот момент попал на видео и вызвал волну негодования в социальных сетях.

Источник: Vaib.Uz

Теперь стало известно, что «героя» всё-таки нашли. По данным ГУВД, инцидент произошёл 15 июня в Мирабадском районе. 39-летний человек, управлявший автомобилем Nexia, открыл окно и швырнул кошку на проезжую часть, после чего спокойно продолжил движение, как ни в чём не бывало.

Правоохранители не уточнили, был ли это мужчина или женщина. Многие пользователи отмечали, что рука, выбрасывающая кошку, выглядела как женская.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье 111 Кодекса об административной ответственности Узбекистана — «Жестокое обращение с животными».

Максимум, что может ожидать нарушителя — штраф. Согласно этой статье, за умышленное причинение боли или страданий животному по корыстным или иным низменным мотивам предусмотрен штраф от 3 до 5 базовых расчётных величин (от 1,1 до 1,8 млн сумов).

Правоохранительные органы не сообщили ни о мотивах этого поступка, ни о судьбе самой кошки. Выжила ли она после этого инцидента — остаётся неизвестным.

Так что если вы надеялись на справедливость или хотя бы публичное раскаяние — увы, не в этот раз.