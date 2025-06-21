В Ташкенте нашли человека, выбросившего кошку из машины: всё, что ему грозит — штраф

Теперь стало известно, что «героя» всё-таки нашли. По данным ГУВД, инцидент произошёл 15 июня в Мирабадском районе. 39-летний человек, управлявший автомобилем Nexia, открыл окно и швырнул кошку на проезжую часть, после чего спокойно продолжил движение, как ни в чём не бывало.
Правоохранители не уточнили, был ли это мужчина или женщина. Многие пользователи отмечали, что рука, выбрасывающая кошку, выглядела как женская.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье 111 Кодекса об административной ответственности Узбекистана — «Жестокое обращение с животными».
Максимум, что может ожидать нарушителя — штраф. Согласно этой статье, за умышленное причинение боли или страданий животному по корыстным или иным низменным мотивам предусмотрен штраф от 3 до 5 базовых расчётных величин (от 1,1 до 1,8 млн сумов).
Правоохранительные органы не сообщили ни о мотивах этого поступка, ни о судьбе самой кошки. Выжила ли она после этого инцидента — остаётся неизвестным.
Так что если вы надеялись на справедливость или хотя бы публичное раскаяние — увы, не в этот раз.