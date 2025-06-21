В Ташкенте нашли человека, выбросившего кошку из машины: всё, что ему грозит — штраф

Теперь стало известно, что «героя» всё-таки нашли. По данным ГУВД, инцидент произошёл 15 июня в Мирабадском районе. 39-летний человек, управлявший автомобилем Nexia, открыл окно и швырнул кошку на проезжую часть, после чего спокойно продолжил движение, как ни в чём не бывало.