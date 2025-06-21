Эколог раскрыла, что будет с Россией, если на Ближнем Востоке ударят ядерной бомбой

Также, по его словам, при ядерном взрыве Евразийский регион столкнется с серьезными экологическими последствиями, на устранение которых уйдут десятилетия. Радиоактивные вещества распространятся воздушными потоками — это приведет к загрязнению большого количества территорий и сделает их непригодными для жизни и ведения хозяйства. Асхат Каюмов напомнил, что после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году некоторые районы Брянской области до сих пор закрыты для сельскохозяйственного использования.