Эколог раскрыла, что будет с Россией, если на Ближнем Востоке ударят ядерной бомбой

Если Штаты применят ядерное оружие в Иране, то все человечество будет под угрозой уничтожения, заявил Каюмов.
Применение США тактического ядерного оружия (ТЯО) в Тегеране может привести к выпадению радиоактивных осадков и увеличению числа онкологических заболеваний в районе Каспийского моря, территории которого охватывают и Россию. Об этом сообщил эколог Асхат Каюмов.
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«Ядерный взрыв в Иране обернется ростом в Каспийском регионе онкологических заболеваний, потому что даже малые дозы радиации вызывают увеличение количества случаев онкологии. В будущем получим рост смертности от онкозаболеваний в регионе. Как именно катастрофа затронет Россию? Это своеобразная лотерея. Кому и как достанется, будет зависеть от розы ветров. Никто не скажет точно, куда подует ветер», — заявил Каюмов в интервью «Ридусу».
Также, по его словам, при ядерном взрыве Евразийский регион столкнется с серьезными экологическими последствиями, на устранение которых уйдут десятилетия. Радиоактивные вещества распространятся воздушными потоками — это приведет к загрязнению большого количества территорий и сделает их непригодными для жизни и ведения хозяйства. Асхат Каюмов напомнил, что после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году некоторые районы Брянской области до сих пор закрыты для сельскохозяйственного использования.
Эколог подчеркнул, что использование тактического ядерного оружия на Ближнем Востоке поставит человеческую цивилизацию под угрозу уничтожения. Так, применение подобных вооружений одной страной может спровоцировать цепную реакцию и вынудить другие государства поступить аналогично.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что появившиеся в СМИ сообщения о вероятности использования Штатами ядерного оружия против Тегерана являются спекуляциями. Подобное могло бы привести к катастрофе.
Кроме того, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно сообщила о возникновении ядерной угрозы над Каспийским морем из-за ближневосточного конфликта. Она отметила, что российская сторона прилагает все усилия для возвращения этой ситуации в рамки дипломатического диалога, передает RT.