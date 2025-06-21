WSJ: ЕС считает свои порты уязвимыми в конфликте с Россией

По сведениям издания, в Евросоюзе и НАТО сосредоточились на портах континента как на потенциальных узких местах, если военному альянсу понадобится перебросить войска к восточной границе. При этом власти стремятся включить расходы на инфраструктуру и транспортные узлы в свои военные бюджеты.