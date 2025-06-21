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WSJ: ЕС считает свои порты уязвимыми в конфликте с Россией

В Европе, на фоне опасений эскалации конфликта с Россией, признали уязвимость собственной портовой инфраструктуры. Чтобы укрепить ее, в ЕС стремятся включить соответствующие расходы в свои военные бюджеты. Об этом сообщают западные СМИ.

Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу угроз со стороны морских границ.

В Европе, на фоне опасений эскалации конфликта с Россией, признали уязвимость собственной портовой инфраструктуры. Чтобы укрепить ее, в ЕС стремятся включить соответствующие расходы в свои военные бюджеты. Об этом сообщают западные СМИ.

«Европа считает свои порты уязвимыми в противостоянии с Россией. ЕС планирует упростить переброску войск, но руководители судоходных компаний опасаются, что это повлияет на их конкурентоспособность», — написала газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, в Евросоюзе и НАТО сосредоточились на портах континента как на потенциальных узких местах, если военному альянсу понадобится перебросить войска к восточной границе. При этом власти стремятся включить расходы на инфраструктуру и транспортные узлы в свои военные бюджеты.

Как сообщало URA.RU ранее, помощник президента России Николай Патрушев заявлял о росте угроз со стороны НАТО и усилении военного присутствия альянса в Балтийском регионе в частности. Он отметил, что Североатлантический альянс наращивает военно-морское присутствие, а также усиливает боевой и разведывательный потенциал в этом стратегически важном районе.

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