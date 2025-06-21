Девушка отдала мошенникам сейф со $100 тыс. в Нижегородской области

Уточняется, что неизвестный связался с потерпевшей и представился сотрудником органов госбезопасности. Мошенник в течение двух дней запугивал девушку, утверждая, что ее отец подозревается в государственной измене. Желая спасти отца, потерпевшая передела сейф с требуемой суммой курьеру.
«По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска нижегородской полиции в ходе служебной командировки на территории Северной Осетии. Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый житель Владикавказа», — сообщила начальник УМВД РФ по Нижнему Новгороду Екатерина Бельчикова.
Уточняется, что в настоящее время мошенник заключен под стражу. Задержанный признался в содеянном, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Главное управление (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу 7 июня сообщило, что в городе мошенники убедили 13-летнего ребенка впустить их в квартиру и украли более 6,2 млн рублей. По факту происшествия Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).