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Девушка отдала мошенникам сейф со $100 тыс. в Нижегородской области

В Нижегородской области 18-летняя девушка отдала мошенникам сейф, в котором находилось $100 тыс., чтобы защитить отца от якобы уголовной ответственности. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД России по региону.

Источник: Viri Gutiérrez

Уточняется, что неизвестный связался с потерпевшей и представился сотрудником органов госбезопасности. Мошенник в течение двух дней запугивал девушку, утверждая, что ее отец подозревается в государственной измене. Желая спасти отца, потерпевшая передела сейф с требуемой суммой курьеру.

«По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска нижегородской полиции в ходе служебной командировки на территории Северной Осетии. Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый житель Владикавказа», — сообщила начальник УМВД РФ по Нижнему Новгороду Екатерина Бельчикова.

Уточняется, что в настоящее время мошенник заключен под стражу. Задержанный признался в содеянном, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Главное управление (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу 7 июня сообщило, что в городе мошенники убедили 13-летнего ребенка впустить их в квартиру и украли более 6,2 млн рублей. По факту происшествия Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).