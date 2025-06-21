Девушка отдала мошенникам сейф со $100 тыс. в Нижегородской области

Уточняется, что неизвестный связался с потерпевшей и представился сотрудником органов госбезопасности. Мошенник в течение двух дней запугивал девушку, утверждая, что ее отец подозревается в государственной измене. Желая спасти отца, потерпевшая передела сейф с требуемой суммой курьеру.