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Суд в Москве арестовал еще одного организатора хищений у бойцов спецоперации

Басманный суд столицы арестовал еще одного организатора хищений у военных спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило ТАСС.

Басманный суд столицы арестовал еще одного организатора хищений у военных спецоперации в аэропорту Шереметьево. Об этом в субботу, 21 июня, сообщило ТАСС.

— Задержан фигурант уголовного дела о хищении денег у граждан. Суд удовлетворил ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, именуемого в преступном сообществе «Зелик», — сказано в статье.

Ему предъявили обвинение по статье 210 УК России «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В рамках уголовного дела о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево могут появиться новые фигуранты. Об этом 17 мая сообщили в правоохранительных органах.

16 мая суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Дмитрия Боглаева, которого обвинили в организации хищений денег у участников спецоперации в московском аэропорту.

До этого стало известно, что водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали, а потом обворовывали своих пассажиров. Подкупные сотрудники правоохранительных органов закрывали на это глаза. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях данного дела.