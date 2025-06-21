Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае высоко оценили структуру безопасности России

В КНР российскую структуру безопасности назвали зрелой. Своим мнением поделились обозреватели из Гонконга. По их словам, Пекин и Москва «имеют четкие сравнительные преимущества» и «не ведут эксклюзивную конкуренцию» в Центральной Азии.

По мнению СМИ, КНР и РФ не конкурируют между собой в Центральной Азии.

В КНР российскую структуру безопасности назвали зрелой. Своим мнением поделились обозреватели из Гонконга. По их словам, Пекин и Москва «имеют четкие сравнительные преимущества» и «не ведут эксклюзивную конкуренцию» в Центральной Азии.

«У Москвы глубокие культурные связи со странами Центральной Азии и зрелая структура безопасности, в то время как Пекин больше фокусируется на экономическом развитии. Однако их действия иногда пересекаются в сферах друг друга», — указано в публикации South China Morning Post.

Ранее американские аналитики отмечали, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности Китая, выступая своеобразным щитом от прямого давления со стороны США. По мнению издания «1945», именно поэтому западные страны стремятся ослабить Москву, чтобы получить рычаги влияния на Пекин и ограничить его возможности в регионе.