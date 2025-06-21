В Иране назвали условие для нападения на американских военных

Глава внешнеполитического ведомства также уверен, что президент США Дональд Трамп при наличии политической воли мог бы остановить эскалацию, позвонив властям Израиля. Известно, что к этому времени, по данным Reuters, сотни американцев покинули иранскую территорию наземным путем. Некоторые из них свободно выехали из страны, а другие столкнулись с задержками и притеснениями.