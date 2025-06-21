Три человека погибли при столкновении тягача и трех иномарок в Слюдянском районе

Два водителя и пассажир погибли при столкновении тягача и трех иномарок в Слюдянском районе. От удара грузовой автомобиль и две легковушки загорелись. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
По предварительным данным, авария произошла в ночь с 20 на 21 июня на 90-м км федеральной трассы Р-258 «Сибирь» в Слюдянском районе. Столкнулись Honda Civic, Honda Integra и тягач Sitrak.
Водитель тягача и Honda Integra от госпитализации отказались. Причины и условия произошедшего устанавливаются, в том числе сотрудниками Госавтоинспекции.
Прокуратура Слюдянского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции по сообщению о ДТП, повлекшем гибель людей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
Напомним, ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло в Ангарске. Авария случилась 23 мая около 16.00 на улице Кирова. По предварительным сведениям, человек за рулем Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в столб, после чего иномарка загорелась.