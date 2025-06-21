Три человека погибли при столкновении тягача и трех иномарок в Слюдянском районе

Напомним, ДТП с последующим возгоранием автомобиля произошло в Ангарске. Авария случилась 23 мая около 16.00 на улице Кирова. По предварительным сведениям, человек за рулем Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в столб, после чего иномарка загорелась.