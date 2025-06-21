Удары по местам хранения ракет в Иране и взрывы в Тель-Авиве: карта войны на Ближнем Востоке на 21 июня

В центре Тель-Авива произошел пожар после падения обломков иранской ракеты на крышу четырехэтажного здания. По данным израильских СМИ, жертв нет, а пожарные оперативно взяли ситуацию под контроль. В ночь на 21 июня Иран выпустил по Израилю пять ракет, большинство из которых были перехвачены. Также Иран сообщил о своих ударах по военным объектам возле израильской больницы «Сорока».