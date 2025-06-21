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В Берлине осквернили знаменитое граффити с поцелуем Брежнева и Хоннекера

Активисты осквернили известное граффити Дмитрия Врубеля, изображающее братский поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хоннекера. Об этом 20 июня сообщило немецкое издание NTV.

Источник: Life.ru

На произведении, также известном под названиями «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» и «Братский поцелуй», появился лозунг с призывом остановить геноцид. По предварительной информации, акция могла быть связана с протестами против кризиса в секторе Газа.

В результате инцидента были задержаны три человека, в настоящее время проводится расследование. Представители Фонда Берлинской стены отметили, что масштаб ущерба пока не установлен, однако фонд уже поручил специалистам удалить надпись с граффити.

Ранее Life.ru писал, что в центре Парижа осквернили памятник жертвам холокоста и синагоги. Власти французской столицы выразили публичное возмущение акциями антисемитизма, но вандала так и не нашли.