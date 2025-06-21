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Непогода оставила без света 7,5 тысяч жителей Приморья

В Лазовском районе Приморского края произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее без света около 7,5 тысяч жителей.

В Лазовском районе Приморского края произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее без света около 7,5 тысяч жителей. Как сообщает приморский филиал АО «ДРСК», авария произошла на линиях электропередачи напряжением 35−110 кВ из-за сильного ветра и продолжительных осадков.

Специалисты «Приморских электрических сетей» проводят обследование повреждённых участков, однако их работа затруднена из-за разливов рек и сложной транспортной доступности. Для обеспечения критически важных объектов в район уже доставлены дизель-генераторные установки.

По данным энергетиков, подготовлены все необходимые ресурсы для устранения последствий аварии, включая спецтехнику и бригады ремонтников. Полноценные восстановительные работы начнутся после завершения диагностики повреждений.

В других районах Приморья зафиксированы лишь локальные отключения на линиях низкого напряжения, которые оперативно устраняются.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму по всей России.