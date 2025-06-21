Непогода оставила без света 7,5 тысяч жителей Приморья

В Лазовском районе Приморского края произошло масштабное отключение электроэнергии, оставившее без света около 7,5 тысяч жителей. Как сообщает приморский филиал АО «ДРСК», авария произошла на линиях электропередачи напряжением 35−110 кВ из-за сильного ветра и продолжительных осадков.