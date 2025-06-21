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В Омской области 13-летний подросток на мопеде попал в ДТП с грузовиком

Ребенок получил тяжелые травмы в Исилькульском районе.

21 июня в дежурную часть ОМВД России по Исилькульскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Как пострадал 13-летний мопедист — рассказали в УМВД региона.

По предварительным данным, мальчик 2011 года рождения.ехал по грунтовой дороге между селами Новорождественка и Аполлоновка. По пути допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, аварию зарегистрировали в 14:05. Грузовик под управлением 35-летнего мужчины двигался во встречном направлении.

«В результате ДТП в медицинское учреждение с тяжелыми травмами доставлен водитель мопеда», — сообщили в пресс-службе.

Точные причины и обстоятельства инцидента выясняют полицейские.