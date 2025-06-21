В Омской области 13-летний подросток на мопеде попал в ДТП с грузовиком

По предварительным данным, мальчик 2011 года рождения.ехал по грунтовой дороге между селами Новорождественка и Аполлоновка. По пути допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, аварию зарегистрировали в 14:05. Грузовик под управлением 35-летнего мужчины двигался во встречном направлении.