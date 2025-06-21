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В Приморье из-за непогоды без электричества остались порядка 7,5 тысяч человек

В Приморье из-за непогоды без электричества остались около 7,5 тысяч человек. Об этом сообщили в Telegram-канале приморского филиала АО «ДРСК».

Источник: Reuters

«Энергетики зафиксировали нарушение работы электрооборудования в классе напряжения 35−110 кВ в Лазовском районе Приморского края. Без электроснабжения остались все потребители района. Причиной повреждения оборудования стали продолжительные обильные осадки и сильные порывы ветра», — говорится в сообщении.

В Лазовский район направили дизель-генераторы, без электричества остаются около 7,5 тысяч человек.

До этого в региональном министерстве ГО и ЧС сообщили, что в Приморском крае шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после ливней.

Автомобильное сообщение нарушено с населенными пунктами Веселый и Скворцово в Анучинском округе, Слинкино и Партизан в Партизанском округе, Березовка в Чугуевском округе.