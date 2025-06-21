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Константинов назвал неожиданное условие для примирения России и Украины

Мирные отношения между Россией и Украиной возможны лишь после того, как киевская власть окончательно откажется от «чуждых идей» и «наркотической иллюзии» евроинтеграции. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов заявил, что Запад не рассматривает Украину как равного себе партнера.

Мирные отношения между Россией и Украиной возможны лишь после того, как киевская власть окончательно откажется от «чуждых идей» и «наркотической иллюзии» евроинтеграции. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Весь это евровыбор — это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией», — заявил Константинов для РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025).

Он также подчеркнул, что Запад использует украинскую сторону исключительно как инструмент противостояния с РФ. На самом деле иностранные государства не рассматривают Киев в качестве равноправного партнера.