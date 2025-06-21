Арестован ещё один лидер ОПГ по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Это уже третий арест среди организаторов данной преступной схемы. Ранее под стражу попали Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин, также обвиняемые по той же статье. В рамках дела, которое затрагивает кражу, мошенничество и создание организованной преступной группы, арестовано уже 24 человека, среди них есть и сотрудники патрульно-постовой службы воздушной гавани.
Следствие предполагает, что полицейские, вовлечённые в эту схему, оказывали помощь таксистам в нахождении жертв среди пассажиров, участвовавших в спецоперации, чтобы впоследствии похитить их деньги. Кроме того, выяснили следователи, один из оперативников в аэропорту препятствовал попыткам потерпевших добиться возбуждения уголовных дел.