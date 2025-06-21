Аэропорт Казани возобновил работу

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана», — говорится в сообщении Росавиации.
Ранее работу также приостанавливал аэропорт Тамбова. Ограничения действовали два часа.
С начала ночи в Татарстане, Мордовии, Ивановской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях объявляли угрозу атаки БПЛА.
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