Три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал» в Приангарье

По данным следствия, 30-летний водитель «Хонды Цивик», двигавшийся из Иркутска в сторону Слюдянки, допустил роковую ошибку — выехал на встречную полосу. Это привело к лобовому столкновению с грузовым тягачом «Ситрак». Следом произошла цепная реакция: две другие «Хонды» («Цивик» и «Интегра»), следовавшие за первой машиной, не смогли избежать столкновения.