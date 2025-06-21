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ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира бригады БПЛА ВВС КСИР Ирана

Командир второй бригады беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был ликвидирован в результате израильского удара. Об этом в субботу, 21 июня, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: AP 2024

«Вчера (в пятницу) ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Аминпура Джудаки, командира второй бригады беспилотников ВВС КСИР», — следует из заявления ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что Джудаки занял данный пост после ликвидации командира штаба беспилотников ВВС КСИР Тахера Пура 13 июня 2025 года.

В ЦАХАЛ 17 июня сообщили о ликвидации начальника центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани. По данным израильской армии, он был самым высокопоставленным военным командиром и ближайшей фигурой верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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