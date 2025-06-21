Силы ПВО за ночь сбили пять БПЛА ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали над территорией страны пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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