Израиль заявил о ликвидации еще одного командира КСИР

Израильская армия продолжает ликвидировать высокопоставленных военных в Иране.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАрмия Израиля сообщила о ликвидации более 20 командиров ВС Ирана.
«Вчера (в пятницу, 20 июня — прим. URA.RU) ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — говорится в сообщении израильской армии. Оно опубликовано в telegram-канале.
Ранее ЦАХАЛ ликвидировала четырех высокопоставленных разведчиков Тегерана. Среди жертв был и глава разведки КСИР. Все они играли ключевую роль в планировании атак против Израиля, Запада и стран Ближнего Востока.