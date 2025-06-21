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Израиль заявил о ликвидации еще одного командира КСИР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара военно-воздушных сил (ВВС) был ликвидирован еще один иранский высокопоставленный военный. В частности, командир второй бригады БПЛА Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпур Джудаки.

Израильская армия продолжает ликвидировать высокопоставленных военных в Иране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара военно-воздушных сил (ВВС) был ликвидирован еще один иранский высокопоставленный военный. В частности, командир второй бригады БПЛА Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпур Джудаки.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАрмия Израиля сообщила о ликвидации более 20 командиров ВС Ирана.

«Вчера (в пятницу, 20 июня — прим. URA.RU) ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА ВВС КСИР», — говорится в сообщении израильской армии. Оно опубликовано в telegram-канале.

Ранее ЦАХАЛ ликвидировала четырех высокопоставленных разведчиков Тегерана. Среди жертв был и глава разведки КСИР. Все они играли ключевую роль в планировании атак против Израиля, Запада и стран Ближнего Востока.

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