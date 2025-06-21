Челябинец открыл счета в 11 банках, передал их неизвестным и получил за это срок

В 2019 году В. Сухинин получил неожиданное предложение — открыть на свое имя счета в банках, оформить ИП и передать все это в пользование неизвестным. За это ему пообещали вознаграждение — 6000 рублей. На протяжении трех месяцев мужчина открыл счета в 11 банках и передал доступ к ним. Но попался полиции.