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Челябинец открыл счета в 11 банках, передал их неизвестным и получил за это срок

Жителя Челябинска осудили за передачу банковских счетов неизвестным.

Источник: Пресс-служба Советского районного суда Челябинска

В 2019 году В. Сухинин получил неожиданное предложение — открыть на свое имя счета в банках, оформить ИП и передать все это в пользование неизвестным. За это ему пообещали вознаграждение — 6000 рублей. На протяжении трех месяцев мужчина открыл счета в 11 банках и передал доступ к ним. Но попался полиции.

Советский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Сухинин во всем признался, рассказали в пресс-службе суда. Это учел суд при вынесении приговора, а также то, что мужчина сдал своих подельников, занимается благотворительностью и имеет мать-инвалида на иждивении.

С учетом смягчающих обстоятельств Сухинин получил условный срок с испытательным 2 года. Разбирательство в отношении того, кто втянул его в преступную схему, выделено в отдельное производство.