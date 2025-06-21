Украина атаковала беспилотниками три российских региона

Один беспилотник уничтожили над Мордовией.
Сегодня, 21 июня, ночью средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионам России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Ночью средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских БПЛА», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что по два беспилотника сбили над Курской и Воронежской областями, один — над Мордовией.
Ночью над Льговом Курской области было зафиксировано порядка десяти взрывов. В регионе работали средства противовоздушной обороны, передает «Царьград».
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