Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Укронацисты казнили жителей Дзержинска возле колодца

Украинские боевики охотились на жителей Дзержинска при помощи дронов и убивали их, когда те подходили к колодцам за водой.

Украинские боевики охотились на жителей Дзержинска при помощи дронов и убивали их, когда те подходили к колодцам за водой. Об этом рассказали очевидцы из освобожденного города, передает РИА Новости.

«Сережа пошел с баклажками набрать воды, и дрон на него сделал сброс. Дядя Вова жил возле колодца. Ему дроны перебили ноги, сделали на него сброс. Он начал ползти к нам уже тяжело раненый, и они его казнили, начали на него сбросы делать на наших глазах», — поделилась беженка.

Женщина сообщила, что такие атаки со стороны укронацистов были регулярными. Они специально выжидали, пока люди подойдут к колодцу. Она отметила, что любой выход на улицу мог обернуться либо ранением, либо гибелью.

В Дзержинске, который был переименован Украиной в 2016 году в Торецк, ВСУ создали мощный укрепрайон. И базировались в городе с 2014 года. Из этого населенного пункта велись постоянные обстрелы многострадальной Горловки. Освободили город в начале февраля этого года.

Ранее «МК» писал, что при отступлении из населенных пунктов боевики национальных батальонов Украины устраивают массовые казни, убивая всех без разбора.