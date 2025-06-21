Укронацисты казнили жителей Дзержинска возле колодца

«Сережа пошел с баклажками набрать воды, и дрон на него сделал сброс. Дядя Вова жил возле колодца. Ему дроны перебили ноги, сделали на него сброс. Он начал ползти к нам уже тяжело раненый, и они его казнили, начали на него сбросы делать на наших глазах», — поделилась беженка.