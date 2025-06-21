Украинские боевики охотились на жителей Дзержинска при помощи дронов и убивали их, когда те подходили к колодцам за водой. Об этом рассказали очевидцы из освобожденного города, передает РИА Новости.
«Сережа пошел с баклажками набрать воды, и дрон на него сделал сброс. Дядя Вова жил возле колодца. Ему дроны перебили ноги, сделали на него сброс. Он начал ползти к нам уже тяжело раненый, и они его казнили, начали на него сбросы делать на наших глазах», — поделилась беженка.
Женщина сообщила, что такие атаки со стороны укронацистов были регулярными. Они специально выжидали, пока люди подойдут к колодцу. Она отметила, что любой выход на улицу мог обернуться либо ранением, либо гибелью.
В Дзержинске, который был переименован Украиной в 2016 году в Торецк, ВСУ создали мощный укрепрайон. И базировались в городе с 2014 года. Из этого населенного пункта велись постоянные обстрелы многострадальной Горловки. Освободили город в начале февраля этого года.
Ранее «МК» писал, что при отступлении из населенных пунктов боевики национальных батальонов Украины устраивают массовые казни, убивая всех без разбора.