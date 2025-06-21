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Силы ПВО уничтожили за ночь 5 украинских дронов на территории РФ

Беспилотники сбиты и перехвачены над тремя российскими регионами.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак пяти украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные уничтожили по два беспилотника ВСУ в Воронежской и Курской областях.

Кроме того, один украинских дрон сбит над Мордовией.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, накануне вечером Минобороны сообщило об уничтожении менее чем за два часа 23 украинских БПЛА над регионами РФ.

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