Лучшие российские дроны, которые наводят страх в зоне СВО

С августа 2024 года оптоволоконный дрон ВС РФ «Князь Вандал» уничтожил техники НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Это лишь один из множества российских беспилотников, эффективно применяющихся на СВО. Так, «Ланцет» — «думающая» барражирующая боеголовка — способна самостоятельно находить и поражать цели даже в условиях радиоэлектронной борьбы. Эти и другие лучшие российские дроны и их характеристики — в материале URA.RU.