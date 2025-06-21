В Иркутской области произошло крупное ДТП, есть погибшие

По предварительным данным, 30-летний водитель Honda Civic (двигался из Иркутска в Слюдянку) выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. В последовавшее ДТП врезались еще две иномарки, следовавшие за Honda Civic. В результате тягач и два легковых автомобиля загорелись.