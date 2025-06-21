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В Иркутской области произошло крупное ДТП, есть погибшие

Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей на трассе Р-258 "Байкал в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона.

Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей на трассе Р-258 "Байкал в Иркутской области, сообщает ГУМВД региона.

По предварительным данным, 30-летний водитель Honda Civic (двигался из Иркутска в Слюдянку) выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Sitrak. В последовавшее ДТП врезались еще две иномарки, следовавшие за Honda Civic. В результате тягач и два легковых автомобиля загорелись.

Погибли двое водителей и пассажир, уточняется в сообщении ведомства.

Водитель фуры и водитель одной из легковушек получили травмы, но отказались от госпитализации. По факту ДТП начата проверка. Движение на месте происшествия временно ограничили, но к настоящему моменту ограничения сняты.