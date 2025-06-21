Кнайсль заявила, что Запад снял для Израиля военные ограничения

«Для Израиля [западные страны] делают исключения. Израиль может себе позволить все», — рассказала Кнайсль на полях ПМЭФ-2025 в интервью ТАСС. Она отметила, что Израилю предоставляется возможность игнорировать все нормы права, включая совершение нападений на представителей правительственных структур. По мнению экс-министра, такие страны, как Германия и Австрия, неизменно поддерживают не только Израиль, но и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху, несмотря на то что большинство израильтян его уже не поддерживает.