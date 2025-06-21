Кнайсль заявила, что Запад снял для Израиля военные ограничения

Кнайсль отметила, что Израиль буквально может позволить себе сделать все, что угодно.
Израиль является исключением для западных стран, которые позволяют ему нарушать правовые нормы. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Для Израиля [западные страны] делают исключения. Израиль может себе позволить все», — рассказала Кнайсль на полях ПМЭФ-2025 в интервью ТАСС. Она отметила, что Израилю предоставляется возможность игнорировать все нормы права, включая совершение нападений на представителей правительственных структур. По мнению экс-министра, такие страны, как Германия и Австрия, неизменно поддерживают не только Израиль, но и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху, несмотря на то что большинство израильтян его уже не поддерживает.
Кнайсль заявила, что этот подход лежит в основе всей аргументации Израиля, который неоднократно оправдывал свои действия как превентивную самооборону — в том числе в 1967, 1982 и 2006 годах против Ливана. Ранее такие шаги еще пытались объяснить с точки зрения международного права, но сейчас эти попытки практически прекратились, отметила Кнайсль.
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