Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнайсль заявила, что Запад снял для Израиля военные ограничения

Израиль является исключением для западных стран, которые позволяют ему нарушать правовые нормы. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Кнайсль отметила, что Израиль буквально может позволить себе сделать все, что угодно.

Израиль является исключением для западных стран, которые позволяют ему нарушать правовые нормы. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Для Израиля [западные страны] делают исключения. Израиль может себе позволить все», — рассказала Кнайсль на полях ПМЭФ-2025 в интервью ТАСС. Она отметила, что Израилю предоставляется возможность игнорировать все нормы права, включая совершение нападений на представителей правительственных структур. По мнению экс-министра, такие страны, как Германия и Австрия, неизменно поддерживают не только Израиль, но и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху, несмотря на то что большинство израильтян его уже не поддерживает.

Кнайсль заявила, что этот подход лежит в основе всей аргументации Израиля, который неоднократно оправдывал свои действия как превентивную самооборону — в том числе в 1967, 1982 и 2006 годах против Ливана. Ранее такие шаги еще пытались объяснить с точки зрения международного права, но сейчас эти попытки практически прекратились, отметила Кнайсль.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКровь и слезы от Израиля и вина Ирана: кого из участников конфликта поддерживает мир.

Ракетные удары Израиля по иранским объектам вызвали раскол в мировом сообществе. Россия, Китай, Япония и Турция осудили действия Тель-Авива как нарушение международного права, а Германия, Франция, США и Чехия поддержали Израиль, ссылаясь на его право на самооборону.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше