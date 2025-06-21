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«РВ»: в Харькове 2 боевика ВСУ погибли при взрыве заминированного скутера

Военные приобрели скутер через сайт объявлений.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове двое украинских военнослужащих погибли в результате взрыва купленного ими скутера, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовавший кадры с места происшествия.

По информации источников канала, военные приобрели скутер через сайт объявлений. Судя по опубликованным кадрам, покупка взорвалась, когда мужчины пытались загрузить ее в автомобиль.

«Мощным взрывом ВСУшники были убиты», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в израильском городе Хайфа в результате иранского ракетного удара пострадало украинское кафе.