«РВ»: в Харькове 2 боевика ВСУ погибли при взрыве заминированного скутера

В Харькове двое украинских военнослужащих погибли в результате взрыва купленного ими скутера, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», опубликовавший кадры с места происшествия.
По информации источников канала, военные приобрели скутер через сайт объявлений. Судя по опубликованным кадрам, покупка взорвалась, когда мужчины пытались загрузить ее в автомобиль.
«Мощным взрывом ВСУшники были убиты», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в израильском городе Хайфа в результате иранского ракетного удара пострадало украинское кафе.