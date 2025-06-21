Бывшая глава МИД Австрии заявила о риске скорого краха ЕС

Бывшая глава МИД Австрии отметила, что с середины 1990-х годов Европейский союз расширялся, но не добился углубления интеграции. Она напомнила, что попытки реформ, такие как принятие общей конституции, оказались безуспешными, а другие механизмы также не были реализованы. По мнению Кнайсль, даже сокращение числа членов не решит существующих проблем: внутри ЕС сохраняются кризисы, не связанные с Россией. Ситуация вокруг Украины является лишь одной из многих острых тем, подчеркнула она.