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Самарец окажется на скамье подсудимых за незаконную регистрацию 18-и мигрантов

Прокуратура города Самара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя областного центра.

Прокуратура города Самара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя областного центра. Мужчина привлечен к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Как установило следствие, в период с сентября 2023 по август 2024 года обвиняемый оформил фиктивную регистрацию по месту своего жительства и постановку на миграционный учет для 18 иностранных граждан.

Эти действия носили явно коммерческий характер и были совершены с корыстным умыслом.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. В случае признания вины мужчине грозит значительный срок ограничения свободы, а также штраф.

Фиктивная регистрация иностранцев является серьёзным нарушением миграционного законодательства и влечёт не только административную, но и уголовную ответственность.

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