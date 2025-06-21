Над Воронежской областью сбили 4 дрона

ВСУ атаковали Воронежскую область четырьмя дронами.
В ночь на 21 июня ВСУ четырьмя дронами атаковали три города в Воронежской области. Все из них успешно сбили средства ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев, отметив, что разрушений на земле или пострадавших не зафиксировано.
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«Над тремя городами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата», — заявил Гусев. Информацию он разместил в своем telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА. В частности, один дрон сбили над Мордовией и по два — над Курской и Воронежской областями.