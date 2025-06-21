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В горах Бахчисарайского района спасли женщину с травмой ноги

В Бахчисарайском районе на территории Мангуп-Кале спасатели помогли женщине, которая получила травму ноги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

Источник: ГУ МЧС России по РК

По данным ведомства, специалистам удалось оперативно обнаружить пострадавшую. Женщина в медицинской помощи не нуждалась, но спуститься без помощи не могла.

В операции участвовали пять спасателей и одна единица техники.