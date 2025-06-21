В горах Бахчисарайского района спасли женщину с травмой ноги

По данным ведомства, специалистам удалось оперативно обнаружить пострадавшую. Женщина в медицинской помощи не нуждалась, но спуститься без помощи не могла.
В операции участвовали пять спасателей и одна единица техники.
В Бахчисарайском районе на территории Мангуп-Кале спасатели помогли женщине, которая получила травму ноги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
По данным ведомства, специалистам удалось оперативно обнаружить пострадавшую. Женщина в медицинской помощи не нуждалась, но спуститься без помощи не могла.
В операции участвовали пять спасателей и одна единица техники.