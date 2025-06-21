«Летунов нам приносят 4−5 раз в неделю»: ветеринар рассказала о страшных последствиях выпадений котов из окон

Тема выпадения котов из окон многоэтажек, которая приобретает особую актуальность с приходом лета, очень болезненная. И даже для ветеринаров, которые постоянно сталкиваются с такими трагедиями, не говоря уже о хозяевах пушистиков. Все любят котиков… Но об этом нужно снова и снова говорить, чтобы трагических происшествий с домашними любимцами становилось меньше. О чем должны знать хозяева, чтобы с их усатым питомцем не случилось несчастья, в каких случаях коты выживают при падении с высоты, а в каких — увы, нет, в беседе с корреспондентом «МК» рассказала ветеринарный врач столичной клиники Марина Шилкина, которая специализируется на травмах животных.
К сожалению, с началом летнего периода, когда горожане массово начинают открывать у себя в квартирах окна для проветривания, котики начинают чаще выпадать из окон и с балконов многоэтажек. SHOT сообщил на днях, что количество таких обращений в ветклиники с наступлением лета выросло почти в два раза!
Телеграм-канал приводит примеры таких ЧП: недавно у москвички котик свалился с 9-го этажа на бетонный козырек, где провел 30 минут, пока его не заметил консьерж. В итоге у него диагностировали три перелома, потребуются операции… Почти два дня несчастное животное провело в кошачьей реанимации.
«Когда мы куда-то уезжаем на несколько дней, и просим внучку навещать нашу кошку, я умоляю внучку только об одном: не открывайте окна, чтобы Машка не выпала с нашего 15-го этажа! Я тогда с ней там рядом лягу и умру!» — рассказывает моя соседка, и от одной мысли о таком исходе чуть ли не падает в обморок. Кошку свою она любит невероятно. Ее муж, конечно же, сделал сетку-антикошку на окнах лоджии и на окне в одной из комнат, но хозяйка хвостатой красотки страшно боится, что внучка откроет окно в комнате, где сетки нет.
Подробней о таких кошмарных ситуациях и как их предотвратить, в беседе с корреспондентом «МК» рассказала ветеринарный врач, хирург-ортопед Марина Шилкина. Прежде всего, она отметила, что выпадение котов и кошек из окон — достаточно частая история круглый год. И зимой тоже. Но летом все же такие ЧП происходят чаще — из-за проветривания помещений. Сейчас к ним в клинику приносят каждую неделю (!) 4−5 котов после падений, с травмами самой разной степени тяжести. И это только в одно ветеринарное учреждение…
— Так как я хирург-ортопед, все эти «летуны» — это мои пациенты 12 месяцев в году, — вздыхая, начинает свой рассказ ветеринарный врач. — Очень многие хозяева ошибочно полагают, что уж с их-то «умненьким котиком» ничего такого случиться не может. «Мой котик — он такой сообразительный, и он постоянно сидит возле окна, никуда не лезет, смотрит за птичками, и никуда он не денется!». Потом раз — и выпал. И хорошо, если это первый или второй этаж, тогда еще может и без травм обойтись. Но все равно в этом случае хозяева будут бегать, искать своего питомца… А потом найдут его с какими-нибудь инфекционными заболеваниями.
Врач, кстати, развенчала миф, имеющий хождение в народе, — что «кошки всегда приземляются на все четыре лапы и не травмируются», и поэтому могут погибнуть только при падении с очень высоких этажей. На самом деле, нередки летальные исходы, даже если кошка упала всего с нескольких метров, иногда даже со шкафа. Хотя, конечно, к счастью, при падении со шкафа она, скорее всего, не получит серьезных травм, и это не сравнимо с прыжком кота с третьего, четвертого, пятого, а то и с шестнадцатого этажа. Чаще всего это заканчивается гибелью животного: либо мгновенной, либо достаточно долгой и мучительной. Есть еще вариант — выживет, но останется тяжелым инвалидом, что, возможно, еще хуже и для животного, и для хозяина…
— Самый легкий вариант — перелом конечностей, задних или передних лап, — продолжает ветеринарный врач. — Если хорошо прооперировать, то они прекрасно ходят потом. Если, конечно, все вовремя сделать и не довести до ампутации. Но чаще всего это все же обширные травмы, характерные для падений с высоты: это и перелом таза, и перелом лапы, и черепно-мозговая травма.
Очень часто к нам привозят животных, которым, к сожалению, уже нельзя ничем помочь, либо, если и можно помочь, то несчастный котик остается инвалидом на всю жизнь. Переломы позвоночника, ушибы внутренних органов, разрыв легких, перелом челюсти, — это все то, с чем мы сталкиваемся каждую весну и лето… Например, если он поступил с переломом позвоночника, то это будущий спинальный пациент, который не будет сам мочиться, у него не будет самостоятельной дефекации… Врачам придется все это выводить из него мануально. Поэтому — очень повезло и котику, и владельцам, если он отделался всего лишь переломом лапки…
А самое ужасное, предупреждает Марина Шилкина, что от подобных трагедий никто не застрахован: ни молодой котик, ни взрослый, поживший на свете, который долго-долго сидел на подоконнике или где-то на балконе, и никогда до того не прыгал… У котов (и в данном контексте можно сказать — «к несчастью») есть инстинкт охотника и, когда они увидят птичку, мушку, пчелку, их может это привлечь, и все… А высоты домашние коты не чувствуют, они не понимают, что это опасно.
— Если у кота окажется множество переломов, то его, конечно, можно «собрать», прооперировать, — подвела итог ветеринар. — Он, может, и выживет. Но это дорогостоящие операции, это сложное восстановление, это работа с реабилитологом после операции… Очень накладно для владельца, не говоря уже о физических страданиях питомца и моральных мучениях обоих. И единственное спасение тут — сетка-антикошка. Она стоит недорого, есть съемные, есть несъемные… И это не то же самое, что антимоскитные сетки. С таким я тоже часто сталкиваюсь — установили сетку от комаров, а котик выпал вместе с ней. В среднем, кот весит килограмма 3−4, если он небольшой. Сеточка такой вес не выдерживает.
К сожалению, еще раз подчеркнула эксперт, в большинстве случаев спасти выпавшего из окна многоэтажки кота невозможно. А если он и не погибнет мгновенно, то будет потом всю жизнь мучиться.