«Летунов нам приносят 4−5 раз в неделю»: ветеринар рассказала о страшных последствиях выпадений котов из окон

Врач, кстати, развенчала миф, имеющий хождение в народе, — что «кошки всегда приземляются на все четыре лапы и не травмируются», и поэтому могут погибнуть только при падении с очень высоких этажей. На самом деле, нередки летальные исходы, даже если кошка упала всего с нескольких метров, иногда даже со шкафа. Хотя, конечно, к счастью, при падении со шкафа она, скорее всего, не получит серьезных травм, и это не сравнимо с прыжком кота с третьего, четвертого, пятого, а то и с шестнадцатого этажа. Чаще всего это заканчивается гибелью животного: либо мгновенной, либо достаточно долгой и мучительной. Есть еще вариант — выживет, но останется тяжелым инвалидом, что, возможно, еще хуже и для животного, и для хозяина…