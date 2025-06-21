В двух домах в Мордовии после уничтожения БПЛА повреждено остекление

«Минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Старошайговского района Мордовии перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В двух жилых домах частично повреждено остекление», — написал он в своем Telegram-канале.
Здунов добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.
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