Туристку из Ростовской области спасли на леднике в Карачаево-Черкесии

Жительница Ростовской области получила травму во время отдыха в Карачаево-Черкесии. На помощь женщине пришли спасатели, они на носилках «Акья» доставили пострадавшую в ближайший поселок и передали врачам. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.