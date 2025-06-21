Туристку из Ростовской области спасли на леднике в Карачаево-Черкесии

Жительница Ростовской области получила травму во время отдыха в Карачаево-Черкесии. На помощь женщине пришли спасатели, они на носилках «Акья» доставили пострадавшую в ближайший поселок и передали врачам. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
Как пояснили в экстренном ведомстве, случай произошел в районе поселка Хурзук. Туристка сорвалась со снежника на леднике Азовский и травмировала ногу. Помощь оказали сотрудники Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России имени Дзераева.
Известно, что перед турпоходом женщина не проходила регистрацию в подразделениях МЧС.
Напомним, похожий случай в июне произошел с ростовчанкой, отдыхавшей в Свирском ущелье под Сочи. А накануне стало известно о гибели туриста из донского региона на горе Эльбрус.
Всем отдыхающим напоминают: горы — место повышенной опасности, на маршрутах нужно быть внимательными и осторожными.
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