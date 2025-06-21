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Стрельба произошла в Усть-Куте утром 21 июня: есть раненые

В Усть-Куте завели уголовное дело после стрельбы у кафе.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 21 июня возле кафе на улице Речников в Усть-Куте произошел конфликт между местными жителями. Сначала завязалась драка, в какой-то момент послышались выстрелы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, Следкоме и прокуратуре региона, один из участников драки открыл стрельбу, из-за чего двое мужчин 39 и 46 лет получили ранения и были госпитализированы.

— Следственный комитет завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. На месте работают следователи, опрашивают свидетелей и ищут подозреваемых. Прокуратура взяла на контроль ход расследования, — сообщают в пресс-службе ведомств.

Пока правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства конфликта и принимают меры к задержанию предполагаемых подозреваемых, жителей просят рассказать о произошедшем.