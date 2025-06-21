Стрельба произошла в Усть-Куте утром 21 июня: есть раненые

Ранним утром 21 июня возле кафе на улице Речников в Усть-Куте произошел конфликт между местными жителями. Сначала завязалась драка, в какой-то момент послышались выстрелы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, Следкоме и прокуратуре региона, один из участников драки открыл стрельбу, из-за чего двое мужчин 39 и 46 лет получили ранения и были госпитализированы.