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В Мордовии после падения БПЛА пострадали два дома

В Мордовии в результате ночной атаки украинского беспилотника пострадало остекление в двух домах.

В Мордовии в результате ночной атаки украинского беспилотника пострадало остекление в двух домах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Артем Здунов.

Он также отметил, что пострадавших нет. Падение обломков сбитого российскими системами ПВО БПЛА произошло в Старошайговском районе региона.

«Минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Старошайговского района Мордовии перехвачен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и серьезных разрушений нет. В двух жилых домах частично повреждено остекление», — говорится в сообщении.

По словам главы республики, на месте падения вражеского беспилотника работают оперативные службы и правоохранители. По данным Минобороны РФ, за ночь уничтожено пять БПЛА. А минувшим вечером всего за два часа было сбито 23 воздушные цели.

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