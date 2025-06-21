Глава Воронежской области сообщил о ночной атаке украинских БПЛА

Четыре БПЛА уничтожены за ночь над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в субботу.
По его словам, дежурными силами ПВО над тремя городами области обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет.
Согласно сводке Министерства обороны РФ, российские системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня нейтрализовали пять украинских беспилотников, летевших в направлении трёх субъектов Федерации. Воздушные цели были уничтожены над Курской и Воронежской областями — по два аппарата в каждом регионе, а также над территорией Республики Мордовия — один БПЛА.
Также системы ПВО в период с 22:00 до 23:55 мск 20 июня сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.