В Ростовской области потушили семь техногенных пожаров и спасли четыре человека

За сутки 20 июня в Ростовской области потушили семь техногенных пожаров и два возгорания сухой растительности, а также ликвидировали последствия двух ДТП. При пожарах спасли четыре человека, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
В общей сложности на местах происшествий задействовали 120 специалистов и 30 единиц техники.
В экстренном ведомстве также предоставили прогноз погоды на сегодня, 21 июня. Всех предупреждают: местами в Ростовской области могут пройти кратковременные дожди с градом, грозами и ветром до 20−23 м/с. Температура воздуха днем в отдельных территориях будет достигать +26 градусов.
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