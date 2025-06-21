Город в Полтавской области заполнил черный дым из-за мощного удара ВС РФ

В Кременчуге после удара ВС РФ по военному объекту поднялся столб черного дыма, заявили военкоры.
В ночь на 21 июня ВС РФ нанесли удар военному объекту в Кременчуге (Полтавская область). Было зафиксировано порядка 50 взрывов, город заполнил черный дым. Об этом сообщили российские военкоры со ссылкой на СМИ Украины. При этом официальных данных от Минобороны РФ пока не поступало.
«Над городом поднялся густой черный дым — нечем дышать», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно заявлению эксперта ВСУ по радиотехнологиям с позывным «Флеш», основной целью удара, предположительно, мог стать Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — объект военного назначения. Отмечается что атака велась с помощью беспилотников и ракетного вооружения.
По данным «Военного обозрения», на городской промзоне вспыхнул пожар. Кроме того, атаки велись по целям военно-промышленного комплекса (ВПК) противника в Кривом Роге, Овидиополе, Одессе, Черкассах. Официального подтверждения информации по этому факту также пока не поступало.