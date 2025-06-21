Город в Полтавской области заполнил черный дым из-за мощного удара ВС РФ

В ночь на 21 июня ВС РФ нанесли удар военному объекту в Кременчуге (Полтавская область). Было зафиксировано порядка 50 взрывов, город заполнил черный дым. Об этом сообщили российские военкоры со ссылкой на СМИ Украины. При этом официальных данных от Минобороны РФ пока не поступало.